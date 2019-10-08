Друга ракетка світу Рафаель Надаль візьме участь у заключному Masters в Парижі і на Підсумковому турнірі у Лондоні.

Про це повідомив директор Кубка Девіса Альберт Коста.

"Рафа не грав в Азії виключно заради того, щоб підійти в найкращій формі до кінця року. Він абсолютно точно виступить в Парижі, на Підсумковому чемпіонаті АТР в Лондоні, а також у фіналі Кубка Девіса. Ми зустрічалися з ним в його академії. Надаль дуже хоче зіграти за свою країну у фінальній частині Davis Cup", - розповів Коста.