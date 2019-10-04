Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані

У чвертьфіналі у Нур-Султана українець переміг в двох сетах росіянина Костянтина Кравчука

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (378) впевнено продовжує виступати на турнірі-челленджері в Казахстані.

У чвертьфіналі у Нур-Султана українець переміг в двох сетах росіянина Костянтина Кравчука (340) і вийшов до півфіналу. Зустріч тривала 1 годину і 9 хвилин. Марченко записав до свого активу 4 брейки, а на своїй подачі програв 2 гейми.

ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)

Призовий фонд $54,160

хард, чвертьфінал

Ілля Марченко (Україна) - Костянтин Кравчук (Росія) - 6:4, 6:3

У півфіналі Марченко зіграє проти бельгійця Рубена Бемельманса.

Нагадаємо, Ястремська пробилася у півфінал парного турніру в Пекіні.

Також, збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса.