Ястремська пробилася у півфінал парного турніру в Пекіні

У півфіналі українка і латвійка зустрінуться з чеським дуетом сестер Плішкових.

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська пробилася в півфінал парного турніру WTA в Пекіні.

Важливо: Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася у чвертьфінал China Open

Українка разом з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко в 1/4 фіналу розібралася з дуетом Ніколь Мелічар (США) і Квіта Пешке (Чехія).

Ястремська та Остапенко реалізували 5 брейків з 8 можливих і подарували суперницям всього 4 гейми.

У півфіналі українка і латвійка зустрінуться з чеським дуетом сестер Плішкових.

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Парний розряд

1/4 фіналу , 2 жовтня

Остапенко / Ястремська (Латвія/Україна) - Мелічар / Пешке (США / Чехія) 6:2, 6:2

Раніше, Ястремська та Остапенко вибили перших сіяних на турнірі в Пекіні.