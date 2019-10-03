Ястремська пробилася у півфінал парного турніру в Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська пробилася в півфінал парного турніру WTA в Пекіні.
Важливо: Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася у чвертьфінал China Open
Українка разом з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко в 1/4 фіналу розібралася з дуетом Ніколь Мелічар (США) і Квіта Пешке (Чехія).
Ястремська та Остапенко реалізували 5 брейків з 8 можливих і подарували суперницям всього 4 гейми.
У півфіналі українка і латвійка зустрінуться з чеським дуетом сестер Плішкових.
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Парний розряд
1/4 фіналу , 2 жовтня
Остапенко / Ястремська (Латвія/Україна) - Мелічар / Пешке (США / Чехія) 6:2, 6:2
Раніше, Ястремська та Остапенко вибили перших сіяних на турнірі в Пекіні.