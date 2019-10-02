Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна в 3-сетовому поєдинку 3 кола China Open перемогла американку Софію Кенін (6:3, 6:7 (8), 6:3).

Трисетовий матч тривав 2 години 34 хвилини.

У 1 сеті Світоліна, доволі легко, зробила брейк і довела свою перевагу до логічного кінця (6:3). А ось 2-й сет став справжнім трилером. Другу партію українка розпочала з брейку, але американка вже в наступному геймі відновила статус-кво. Далі дівчата з боями, але брали свою подачу аж до тай-брейка. Хоча слід зазначити, що за рахунку 6:5 Кенін мала сетбол, який Світоліна зуміла відіграти.

На тай-брейку українка мала 2 матчболи, але все-таки поступилася - 8:10 (6:7).

Третій сет склався за схожим сценарієм з першим. Світоліна у шостому геймі зробила брейк і шансів Кенін більше не давала (6:3).

Світоліна зробила 13 ейсів і три подвійні помилки. Еліна реалізувала 3 брейк-пойнти з 6, проти 1/10 у американки.

Цей успіх став першим для Світоліної у 2019 році в протистояннях з Кенін. Раніше американка двічі перемагала українку.

У чвертьфіналі на Світоліну чекає надпринципова гра проти Кікі Бертенс.