Нині рекорд становить 13

Джерело - ВТУ.

У матчі третього кола в на China Open проти Софії Кенін українка Еліна Світоліна оновила свій рекорд за кількістю ейсів за матч.

Нині він становить 13. Раніше особистим рекордом української тенісистки було 11 подач на виліт.

Українка за 2,5 години обіграла американку Софію Кенін. У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє проти представниці Нідерландів Кікі Бертенс.

Нагадаємо, що Світоліна в перших своїх матчах в Туре в Брісбені останні два сезони (в 2018 році проти Карли Суарес Наварро і в 2019 році проти Олександри Сасновіч) виконала 11 подач на виліт.