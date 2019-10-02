Мій профіль
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 21:40 581
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
Вчора 20:14 1851
Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Вчора 12:41 806
Барселона зіграє з Інтером, Зеніт прийме Бенфіку. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2 жовтня
Вчора 10:49 447
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 1979
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 1873
Реал на останніх хвилинах врятувався у матчі проти Брюгге
01.10.2019 22:09 1118
Гол Соломона, на 96 хвилині, приніс перемогу Шахтарю над Аталантою
01.10.2019 21:54 2984
Шахтар вирвав перемогу в Аталанти у 2 турі Ліги чемпіонів
01.10.2019 21:51 2195
Аталанта - Шахтар 1:2. Як це було
01.10.2019 21:50 17159
Навколо спорту
Блоги
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем
Аталанта відкрила рахунок у матчі з Шахтарем Андрій Твердохліб
01.10.2019 20:28 1072
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем Андрій Твердохліб
01.10.2019 18:44 869
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті Valeriy Ruchka
01.10.2019 15:52 2536
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх Андрій Твердохліб
01.10.2019 13:27 3237 1
Президент WBC засудив жорстокий нокаут на чемпіонаті світу в Росії
Президент WBC засудив жорстокий нокаут на чемпіонаті світу в Росії Valeriy Ruchka
01.10.2019 13:04 3409
Новини
Стрічка Популярні Коментують
2 Жовтня 2019
23:53 Футбол Ліверпуль і Зальцбург влаштували гольову феєрію. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів 325
23:40 Теніс Світоліна оновила свій рекорд за кількістю ейсів за матч 310
23:30 Біатлон Самуельссон: Не уявляю, як Росія може у майбутньому бути частиною міжнародного спорту 252
23:30 Блог Суарес геніальним ударом зрівняв рахунок у матчі з Інтером 592
23:22 Блог Реально піда**с - відео скандального коментаря президента Руху 249
23:17 Футбол Славія - Боруссія 0:2. Огляд матчу 279
23:02 Футбол Генк - Наполі 0:0. Огляд матчу 168
22:47 Легка атлетика Кохан з особистим рекордом зупинився за два кроки від нагород на чемпіонаті світу 454
22:25 Футбол Де Пена: Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя 360
22:24 Блог Нападник Аякса забив шедевральний гол у ворота Валенсії 1670
22:10 Теніс Світоліна - Кенін: огляд матчу 282
21:59 Пряма трансляція Барселона - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE 449
21:53 Легка атлетика ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців 5461
21:48 Футбол Боруссія перемогла Славію, Наполі не зміг здолати Генк у 2 турі Ліги чемпіонів 342
21:40 Легка атлетика Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу 581
21:40 Баскетбол Дніпро знищив Борисфен у кваліфікації Кубка Європи ФІБА 216
21:29 Хокей. УХЛ Дніпро розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті 181
21:15 Хокей. УХЛ Крижані Вовки в овертаймі здолали Динамо у регулярному чемпіонаті 136
21:10 Футбол Динамо (U-19) - Шкендія (U-19) 8:0. Відеоогляд матчу 218
21:03 Футбол Президент Руху: Мені складно не погодитися, реально суддя піда**с 653 1
20:42 Легка атлетика Українка Семенова не пройшла кваліфікацію у метанні диска 247
20:32 Футбол Буяльський: Два дні розбирали гру Лугано 327
20:16 Футбол Михайличенко: Попов і Цітаішвілі є гравцями основного складу команди 512
20:14 Теніс Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open 1851
20:08 Блог Сидіння в роздягальці Динамо в Швейцарії схожі на унітази. Фотодоказ 2028

Світоліна оновила свій рекорд за кількістю ейсів за матч

Вчора 23:40 310 0
Нині рекорд становить 13
Світоліна оновила свій рекорд за кількістю ейсів за матч
#Світоліна, #Кенін

Джерело - ВТУ.

У матчі третього кола в на China Open проти Софії Кенін українка Еліна Світоліна оновила свій рекорд  за кількістю ейсів за матч.

Нині він становить 13. Раніше особистим рекордом української тенісистки було 11 подач на виліт.

Українка за 2,5 години обіграла американку Софію Кенін. У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє проти представниці Нідерландів Кікі Бертенс.

Нагадаємо, що Світоліна в перших своїх матчах в Туре в Брісбені останні два сезони (в 2018 році проти Карли Суарес Наварро і в 2019 році проти Олександри Сасновіч) виконала 11 подач на виліт.

Коментарі ()