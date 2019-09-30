Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська розпочала півпрацю з ізраїльським спеціалістом Яном Похтером.

Саме цей наставний допомагає українці на турнірі в Пекіні. Раніше він довгий час працював з молодим тенісистом з Ізраїлю Ішаєм Олієлем, який виграв юніорський Ролан Гаррос в парному розряді (2016) і став фіналістом юніорського Australian Open в одиночному розряді (2017).

Наскільки тривалою буде співпраця наразі невідомо.

Нагадаємо, на минулому тижні Ястремська розірвала контракт зі своїм, тепер вже колишнім, тренером Олів'є Женомом. Також Даяні допомагає в підготовці її батько - Олександр.