Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (182) у третьому колі турніру у іспанській Валенсії перемогла Аранчу Рус (97) із Нідерландів.
Матч тривав 1 годину та 52 хвилини.
BBVA Open Ciudad de Valencia - W60+H
Валенсія (Іспанія), грунт
Призовий фонд - $60,000
3 коло, 27 вересня
Марта Костюк - Аранча Рус 6:4, 3:6, 6:0
Нагадаємо, минулого тижня Костюк пробилася до фіналу турніру в Сен-Мало, де поступилася росіянці Грачовій. Завдяки виступу в фіналі Костюк піднялася одразу на 33 сходинки в рейтингу WTA.