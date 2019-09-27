Українка побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (182) у третьому колі турніру у іспанській Валенсії перемогла Аранчу Рус (97) із Нідерландів.

Матч тривав 1 годину та 52 хвилини.

BBVA Open Ciudad de Valencia - W60+H

Валенсія (Іспанія), грунт

Призовий фонд - $60,000

3 коло, 27 вересня

Марта Костюк - Аранча Рус 6:4, 3:6, 6:0

Нагадаємо, минулого тижня Костюк пробилася до фіналу турніру в Сен-Мало, де поступилася росіянці Грачовій. Завдяки виступу в фіналі Костюк піднялася одразу на 33 сходинки в рейтингу WTA.