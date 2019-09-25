Українка без проблем перемогла у 1/8 турніру у китайському Ухані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) пробилася у чвертьфінал Wuhan Open.

В 1/8 українка розібралася із другою ракеткою світу Кароліною Плішковою (2) із Чехії.

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин. Українка 6 разів подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 із 6 брейк-пойнтів.

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

Третє коло, 25 вересня

Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова 6:1, 6:4

Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.

Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.