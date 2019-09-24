Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок стартувала у парному розряді на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
В матчі першого кола українка в дуеті з Дезіре Кравчик з США перемогла китайську пару Пен Шуай / Ван Яфань.
Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5
Ухань (Китай), хард
Призовий фонд - $2,828,000
Перше коло парного розряду, 24 вересня
Людмила Кіченок / Дезіре Кравчик - Пен Шуай / Ван Яфань 6:4, 5:7, 10:2
Нагадаємо, Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу.
Раніше, Надія Кіченюк пробилась у друге коло турніру у Китаї.