Ястремська програла у парному розряді в Ухані

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська програла стартовий поєдинок парного розряду на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
В матчі першого кола 19-річна українка в дуеті зі Сторм Сандерс з Австралії поступилася сьомій сіяній парі Ніколь Меліхар (США) / Квета Пешке (Чехія).
Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5
Ухань (Китай), хард
Призовий фонд - $2,828,000
Перше коло парного розряду, 23 вересня
Ніколь Меліхар / Квета Пешке - Даяна Ястремська / Сторм Сандерс 6:4, 6:1
Раніше, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.
Нагадаємо, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.