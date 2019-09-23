Ястремська програла у парному розряді в Ухані

Поступилися у першому колі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла стартовий поєдинок парного розряду на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.

В матчі першого кола 19-річна українка в дуеті зі Сторм Сандерс з Австралії поступилася сьомій сіяній парі Ніколь Меліхар (США) / Квета Пешке (Чехія).

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

Перше коло парного розряду, 23 вересня

Ніколь Меліхар / Квета Пешке - Даяна Ястремська / Сторм Сандерс 6:4, 6:1

Раніше, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.

Нагадаємо, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.