Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№139 WTA) стартувала з перемоги на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.
Суперниця українки Альона Остапенко із Латвії знялася у кінці другого сету через болі в животі.
Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Завацька змогла відігратися із 0:2 у першому сеті та на початку другої партії також відіграла брейк суперниці.
У другому колі Завацька зіграє проти Терези Мартінцової з Чехії.
Tashkent Open – International
Ташкент, Узбекистан
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 23 вересня
Катаріна Завацька - Альона Остапенко 6:3, 5:4 (відмова)
Раніше, Бондаренко програла у першому матчі в році.
Нагадаємо, Костюк піднялася одразу на 33 сходинки у рейтингу WTA.