Суперниця українки не змогла дограти матч

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№139 WTA) стартувала з перемоги на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.

Суперниця українки Альона Остапенко із Латвії знялася у кінці другого сету через болі в животі.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Завацька змогла відігратися із 0:2 у першому сеті та на початку другої партії також відіграла брейк суперниці.

У другому колі Завацька зіграє проти Терези Мартінцової з Чехії.

Tashkent Open – International

Ташкент, Узбекистан

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 23 вересня

Катаріна Завацька - Альона Остапенко 6:3, 5:4 (відмова)

Раніше, Бондаренко програла у першому матчі в році.

Нагадаємо, Костюк піднялася одразу на 33 сходинки у рейтингу WTA.