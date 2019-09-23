Катерина Бондаренко без особливих шансів програла у першому колі турніру в Узбекистані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилася на старті турніру WTA міжнародної серії в Ташкенті.

У матчі першого кола українка не змогла нічого протиставити Грет Міннен з Бельгії. Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Відзначимо, що Бондаренко не виступала протягом року через народження дитини.

Tashkent Open – International

Ташкент, Узбекистан

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 23 вересня

Катерина Бондаренко – Грет Міннен 2:6, 2:6

Раніше, Козлова вилетіла із турніру у Китаї.

Нагадаємо, Костюк піднялася одразу на 33 сходинки у рейтингу WTA.