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Бондаренко програла у першому матчі в році

Сьогодні 11:32 211 0
Катерина Бондаренко без особливих шансів програла у першому колі турніру в Узбекистані
Бондаренко програла у першому матчі в році
#Бондаренко, #Узбекистан, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилася на старті турніру WTA міжнародної серії в Ташкенті.

У матчі першого кола українка не змогла нічого протиставити Грет Міннен з Бельгії. Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Відзначимо, що Бондаренко не виступала протягом року через народження дитини.

Tashkent Open – International
Ташкент, Узбекистан
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 23 вересня

Катерина Бондаренко – Грет Міннен 2:6, 2:6

Раніше, Козлова вилетіла із турніру у Китаї.

Нагадаємо, Костюк піднялася одразу на 33 сходинки у рейтингу WTA.

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