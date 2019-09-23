Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилася на старті турніру WTA міжнародної серії в Ташкенті.
У матчі першого кола українка не змогла нічого протиставити Грет Міннен з Бельгії. Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.
Відзначимо, що Бондаренко не виступала протягом року через народження дитини.
Tashkent Open – International
Ташкент, Узбекистан
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 23 вересня
Катерина Бондаренко – Грет Міннен 2:6, 2:6
Раніше, Козлова вилетіла із турніру у Китаї.
Нагадаємо, Костюк піднялася одразу на 33 сходинки у рейтингу WTA.