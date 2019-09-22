Джерело - sport.ua.
Друга ракетка України Даяна Ястремська намагається знайти свою гру.
Про це розповіла сама тенісистка.
"По-перше, дякую глядачам за підтримку, мені було дійсно приємно. Це був всього лише мій перший матч в Ухані. Здорово, що я граю на цьому турнірі і що свій перший матч я провела на першому корті.
Не думаю, що це був мій найкращий теніс, але я намагаюся робити все, що в моїх силах, намагаюся знайти свою гру. Насправді останні пару місяців я не граю дуже добре, але намагаюся психологічно залишатися стійкою", - розповіла Ястремська.
Раніше, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.
Нагадаємо, Костюк зіграє із росіянкою у фіналі турніру ITF.