Друга ракетка України Даяна Ястремська намагається знайти свою гру.

Про це розповіла сама тенісистка.

"По-перше, дякую глядачам за підтримку, мені було дійсно приємно. Це був всього лише мій перший матч в Ухані. Здорово, що я граю на цьому турнірі і що свій перший матч я провела на першому корті.

Не думаю, що це був мій найкращий теніс, але я намагаюся робити все, що в моїх силах, намагаюся знайти свою гру. Насправді останні пару місяців я не граю дуже добре, але намагаюся психологічно залишатися стійкою", - розповіла Ястремська.