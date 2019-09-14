Тенісисти поборються за путівку в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 13 вересня, в Будапешті відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса між збірними України та Угорщини.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матч відбудеться в рамках першої групи Євро-Африканської зони. Тенісисти поборються за путівку в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020.

Розклад матчу Україна - Угорщина:

Сергій Стаховський – Аттіла Балаш

Ілля Марченко – Мартон Фучович