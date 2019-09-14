Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 13 вересня, в Будапешті відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса між збірними України та Угорщини.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Матч відбудеться в рамках першої групи Євро-Африканської зони. Тенісисти поборються за путівку в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020.
Розклад матчу Україна - Угорщина:
Сергій Стаховський – Аттіла Балаш
Ілля Марченко – Мартон Фучович
Сергій Стаховський/Денис Молчанов – Мартон Фучович/Аттіла Балош
Стаховський – Фучович
Марченко - Балаш
Нагадаємо, Світоліна програла француженці на турнірі у Китаї.
Раніше Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.