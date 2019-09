Колишня перша ракетка світу відновлює кар'єру

Екс-перша ракетка світу і 4-разова чемпіонка турнірів Grand Slam Кім Клійстерс оголосила про повернення в професійний теніс.

Свою заяву 36-річна бельгійка опублікувала в Twitter.

Клійстерс повідомила, що повернеться в теніс з початком сезону 2020 року.

It's out there :) "Kim Clijsters announces 2020 comeback - I love the challenge"https://t.co/MsQVxjy93S