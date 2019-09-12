Українка стала тренером другої ракетки світу

Ольга Савчук тренує одну із найсильніших тенісисток світу

Колишня українська тенісистка Ольга Савчук стала тренером чеської тенісистки Кароліни Плішкової на турнірі у китайському Чженчжоу.

Про це повідомляє Команда Пілшкової у Тwitter.

Як стало відомо, Савчук на тиждень замінила основного тренера Кончіту Мартінес, що отримала тиждень відпочинку після US Open.

Відзначимо, що українка після завершення кар’єри перебуває у дружніх відносинах із Кароліною та Крістіною Плішковими, а також тренує українку Надію Кіченок.

Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.

Раніше, Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі.