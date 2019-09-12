Українка стала тренером другої ракетки світу

Джерело - sport.ua.
Колишня українська тенісистка Ольга Савчук стала тренером чеської тенісистки Кароліни Плішкової на турнірі у китайському Чженчжоу.
Про це повідомляє Команда Пілшкової у Тwitter.
Як стало відомо, Савчук на тиждень замінила основного тренера Кончіту Мартінес, що отримала тиждень відпочинку після US Open.
Відзначимо, що українка після завершення кар’єри перебуває у дружніх відносинах із Кароліною та Крістіною Плішковими, а також тренує українку Надію Кіченок.
Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.
Раніше, Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі.