Людмила Кіченок у парі з американкою Ракель Атаво у другому колі парного турніру Вімблдону зустрічалася з німецьким дуетом.
Україно-німецький дует досить легко виграв перший сет. А от у другому сеті вже німкені святкували перемогу. Третій сет не порадував - програно всі шість перших геймів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Призовий фонд £15,982,000
Парний розряд, 1/16 фіналу
6 липня
Людмила Кіченок / Ракель Атаво - Анна-Лена Фрідзам / Лаура Зігемунд 6:2, 4:6, 0:6
Раніше, Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.
Нагадаємо, Леся Цуренко через травму залишила парний розряд Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.