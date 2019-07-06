Німкені здобули вольову перемогу

Людмила Кіченок у парі з американкою Ракель Атаво у другому колі парного турніру Вімблдону зустрічалася з німецьким дуетом.

Україно-німецький дует досить легко виграв перший сет. А от у другому сеті вже німкені святкували перемогу. Третій сет не порадував - програно всі шість перших геймів.

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Парний розряд, 1/16 фіналу

6 липня

Людмила Кіченок / Ракель Атаво - Анна-Лена Фрідзам / Лаура Зігемунд 6:2, 4:6, 0:6

Раніше, Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.

Нагадаємо, Леся Цуренко через травму залишила парний розряд Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.