Українка боротиметься за подальшу участь у турнірі

Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1\32 фіналу турніру в Істбурні зіграє проти англійської тенісистки Джоанни Конти.

Гру заплановано на сьогодні, 23 червня. Початок поєдинку не раніше 16:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

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Істборн, Великобританія

Жінки. Трава

1/32 фіналу - 23 червня

Даяна Ястремська - Конта

Нагадаємо, Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії.

Раніше Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.