Третя ракетка України Даяна Ястремська у 1\32 фіналу турніру в Істбурні зіграє проти англійської тенісистки Джоанни Конти.
Гру заплановано на сьогодні, 23 червня. Початок поєдинку не раніше 16:00 за київським часом.
Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.
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Істборн, Великобританія
Жінки. Трава
1/32 фіналу - 23 червня
Даяна Ястремська - Конта
Нагадаємо, Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії.
Раніше Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.