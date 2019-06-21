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Українка Надія Кіченок вилетіла із турніра у Великобританії
Кіченюк покинула турнір у Бірмінгемі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом із своєю партнеркою не змогла пробитися у наступне коло турніру у Бірмінгемі.

У 1/4 фіналу українка в дуеті з Абігейл Спірс з США програла четвертій сіяній парі Анна-Лєна Гренефельд / Демі Схурс.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Українка із партнеркою змогла виграти тільки 1 брейкпоінт з 6, а їх суперниці - 3 з 6.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,26
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Трава
1/4 фіналу парного розряду. 21 червня

Надія Кіченок / Абігейл Спірс - Анна-Лена Гренефельд / Демі Схурс - 4:6, 4:6

 

Раніше, Ястермська пробилась у фінал кваліфікації в Істборні.

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #теніс
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