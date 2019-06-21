Українка Даяна Ястремська у 2-х сетах здобула перемогу у кваліфікації Істбурна над англійською тенісисткою Фреї Крісті – 6:0, 7:6.

Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. На рахунку Ястремської 9 переможних геймів підряд.

На тай-брейку Ястремська взяла два очки на подачі суперниці, а на своїй програла одне.

У фіналі відбору українка зіграє з переможницею швейцарського дербі Тімеа Бачінскі - Вікторія Голубич.

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Істборн, Великобританія

Жінки. Трава

Даяна Ястремська - Фрея Крісті 6:0, 7:6 (7:5)

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.