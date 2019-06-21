Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) змогла відновитися після провалу на турнірі у Бірмінгемі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Вже відчуваю себе краще, мені вдалося виконати роботу з відновлення, а також трохи потренуватися. Останні три місяці легкими не були, я просто щаслива, що знаходжуся на корті і граю без того болю, який був раніше.

Однозначно я буду виступати на турнірі в Істбурні, щоб у мене була матчева практика. Сподіваюся, що зможу добре відіграти, а далі вже буде видно. Не треба забігати наперед і квапити події. Я просто хочу грати без болю і в цілому відчувати себе щасливою. На траві у мене немає особливих очікувань. Я просто хочу виграти стільки матчів, скільки можу. Якщо не вийде, значить не судилось. Я роблю усе, що в моїх силах", – розповіла вона.