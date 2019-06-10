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Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
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Прогрес Світоліної та ривок Костюк. Оновлений рейтинг WTA

Сьогодні 10:55 930 0
Прогрес Світоліної та ривок Костюк. Оновлений рейтинг WTA

Сьогодні став відомий оновлений рейтинг WTA, в ТОП-10 якого найбільшого прогресу домоглася переможниця Ролан Гаррос Ешлі Барті. Австралійка піднялася з 8-го на 2-е місце, а лідирує як і раніше Наомі Осака. Також свої позиції в рейтингу поліпшили ряд українок, а найбільшого прогресу домоглася Марта Костюк, яка піднялася відразу на 28 позицій.

Відразу кілька українських тенісисток погіршили свої позиції в рейтингу. Так, Леся Цуренко перемістилася з 27-го на 32-е місце, Даяна Ястремська з 32-го на 35-е, а Катерина Козлова з 67-го на 70-е.

Найбільшого прогресу домоглася Марта Костюк, яка з 206-ї позиції піднялася на 178-у. Ангеліна Калініна зі 151-го місця піднялася на 145-е, а Катаріна Завацька з 202-ї позиції піднялася на 189-у.

Рейтинг WTA

10 червня

1 (1) Наомі Осака (Японія) - 6486 очок;

2 (8) Ешлі Барті (Австралія) - 6350;

3 (2) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5685;

4 (4) Кікі Бертенс (Голландія) - 5345:

6 (5) Анжеліка Кербер (Німеччина) - 4675;

7 (9) Еліна Світоліна (Україна) - 3967;

8 (3) Сімона Халеп (Румунія) - 3963;

9 (7) Слоан Стівенс (США) - 3682;

10 (11) Аріна Соболенко (Білорусь) - 3565;

...

32 (27) Леся Цуренко (Україна) - 1657;

35 (32) Даяна Ястремська (Україна) - 1560;

70 (67) Катерина Козлова (Україна) - 840;

145 (151) Ангеліна Калініна (Україна) - 397;

178 (206) Марта Костюк (Україна) - 321;

189 (202) Катаріна Завацька (Україна) - 293;

216 Дар'я Лопатецька (Україна) - 254;

288 Валерія Страхова (Україна) - 169;

314 Ольга Янчук (Україна) - 140.

Джерело - Чемпіон.

#рейтинг, #Світоліна, #Костюк, #теніс
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