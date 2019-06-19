Ястремська покинула турнір у Бірмінгемі

Гергес вибила українку з турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи в парному розряді на трав'яному турнірі серії Прем'єр у Бірмінгемі.

Українка в парі з Ван Цян з Китаю програла чвертьфінальний поєдинок парного розряду австралійсько-німецькому дуету Ешлі Барті / Юлія Гергес.

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Бірмінгем, Велика Британія

Жінки. Хард

1/4 фіналу парного розряду. 19 червня

Даяна Ястремська / Ван Цян - Ешлі Барті / Юлія Гергес - 0:6, 3:6

Раніше, Ястремська програла Гергес в першому колі одиночного розряду.

Джерело - Чемпіон.