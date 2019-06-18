Ястремська програла Гергес в першому колі Бірмінгема

Українка невдало розпочала трав'яний сезон 2019 року

Українка Даяна Ястремська у 3-х сетах програла на старті турніру в Бірмінгемі німкені Юлії Гергес - 6:3, 4:6, 3:6.

Зазначимо, що Ястремська була попереду в 2-му сеті 4:2, але програла 4 гейми поспіль.

Матч тривав 1 годину та 48 хвилин. Суперниці зробили по 5 ейсів. У пасиві українки також 9 подвійних помилок проти 4 у німкені.

На рахунку Ястремської 5 використаних брейк-пойнтів з 5. Гергес виграла 6 геймів на подачі українки з 8.

Напередодні Еліна Світоліна також припинила свої виступи в Nature Valley Classic.

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Бірмінгем, Велика Британія

Жінки. Хард

Перше коло. 18 червня

Юлія Гергес (19) - Даяна Ястремська (35) 3:6, 6:4, 6:3

Джерело - Чемпіон.