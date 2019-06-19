Марта Костюк у другому турі кваліфікації турніру Ilkley Trophy зіграє проти американки Робін Андерсон.

Гру заплановано на сьогодні, 19 червня. Початок поєдинку не раніше 13:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

Ilkley Trophy - ITF Womens Circuit - Призовий фонд $100,000

Ілклі, Великобританія

Жінки. Трава

Перше коло. 19 червня

Марта Костюк – Робін Андерсон

Нагадаємо, Ястремська програла Гергес в першому колі Бірмінгема.

Раніше, Марта Костюк поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.

Джерело - Чемпіон.