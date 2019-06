Матч Цуренко - Бреді перенесено на завтра

Несприятливі погодні умови перешкодили проведенню кількох матчів одиночного розряду на трав'яному турнірі серії Прем'єр у Бірмінгемі.

Стартовий матч української тенісистки Лесі Цуренко (№32 WTA) проти британки Дженніфер Бреді (№66 WTA) перенесений на завтра, 19 червня. Планується початок о 13:00.

Також перенесений поєдинок Донни Векич з Хорватії (№22 WTA) проти Ешлі Барті з Австралії (№2 WTA).

With the rain persisting at the #NatureValleyClassic the matches between Vekic & Barty and Brady & Tsurenko have unfortunately been cancelled for today.



There will be no play before 6:30pm.