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Ястремська зіграє проти Гергес у першому колі Бірмінгема

У першому Nature Valley Classic Даяна Ястремська зіграє проти німкені Юлії Гергес.

Матч заплановано на 18 червня, орієнтовний початок о 13:30 за Києвом.

Ястремська наразі посідає 35 сходинку в рейтингу WTA, її суперниця розташувалая на 19 позиції.

Раніше супернниці зустрічалися між собою лише раз. У Нью-Гейвені 2018 року німкеня у трьох сетах виявилися сильнішою за нашу співвітчизницю ().

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна несподівано поступилася росіянці Гаспарян, та припинила боротьбу на бірмінгемських кортах.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 18 червня, 13:30

Даяна Ястремська (35) - Юлія Гергес (19)

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Бірмінгем, #Гергес, #Premier, #WTA
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