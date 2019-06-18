Третя ракетка України розпочне трав'яний сезон на кортах Бірмінгема

У першому Nature Valley Classic Даяна Ястремська зіграє проти німкені Юлії Гергес.

Матч заплановано на 18 червня, орієнтовний початок о 13:30 за Києвом.

Ястремська наразі посідає 35 сходинку в рейтингу WTA, її суперниця розташувалая на 19 позиції.

Раніше супернниці зустрічалися між собою лише раз. У Нью-Гейвені 2018 року німкеня у трьох сетах виявилися сильнішою за нашу співвітчизницю ().

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна несподівано поступилася росіянці Гаспарян, та припинила боротьбу на бірмінгемських кортах.

Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263

Бірмінгем, Велика Британія

Жінки. Хард

Перше коло. 18 червня, 13:30

Даяна Ястремська (35) - Юлія Гергес (19)

Джерело - Чемпіон.