У першому Nature Valley Classic Даяна Ястремська зіграє проти німкені Юлії Гергес.
Матч заплановано на 18 червня, орієнтовний початок о 13:30 за Києвом.
Ястремська наразі посідає 35 сходинку в рейтингу WTA, її суперниця розташувалая на 19 позиції.
Раніше супернниці зустрічалися між собою лише раз. У Нью-Гейвені 2018 року німкеня у трьох сетах виявилися сильнішою за нашу співвітчизницю ().
Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна несподівано поступилася росіянці Гаспарян, та припинила боротьбу на бірмінгемських кортах.
Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 18 червня, 13:30
Даяна Ястремська (35) - Юлія Гергес (19)
Джерело - Чемпіон.