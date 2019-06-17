Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі

Даяна Ястремська вдало стартувала в парному розряді на трав'яному турнірі серії Прем'єр у англійському Бірмінгемі.
Українка в дуеті з китаянкою Ван Цян переграла першу сіяну пару Габріела Дабровські (Канада) / Сюй Іфань (Китай) в двох сетах.
Nature Valley Classic
Бірмінгем, Великобританія
Жіночий парний розряд. Перше коло
17 червня
Даяна Ястремська (Україна) / Ван Цян (Китай) - Габріела Дабровські (Канада) / Сюй Іфань (Китай) – 6:4, 7:6 (7:4)
Нагадаємо, Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі.
Також, Ястремська зграє в основній сітці Wimbledon.
Джерело - Чемпіон.