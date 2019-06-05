Три українки зіграють у кваліфікації Wimbledon

Три українські тенісистки виступлять у кваліфікації трав'яного Grand Slam - Wimbledon.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

За свої місця в основі турніру позмагаються Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька і Марта Костюк. Крім цього в альтернативний заявочний лист потрапили Валерія Страхова та Анна Позніхіренко.

Матчі основної сітки турніру відбудуться з 1 по 14 липня. В основу відразу ж потрапили Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Нагадаємо, американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос.

Також, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Джерело - xsport.ua.