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Цуренко - Плішкова: огляд матчу

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Українка продовжує виступи в Нідерландах
Цуренко - Плішкова: огляд матчу

Українська тенісистка Леся Цуренко на трав'яному турнірі в  Гертоенбосе переграла Крістіну Плішкову з Чехії.

Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах  6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин.

У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка обіграла чинну чемпіонку Олександру Крунич.

Libema Open - International

Гертоґенбос, Нідерланди 

Призовий фонд $250,000

Кваліфікація, одиничний розряд

Перше коло

Леся Цуренко - Крістіна Плішкова 6:4, 6:4

Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Плішкова
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