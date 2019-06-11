Цуренко впевнено розібралася з Плішковою на турнірі в Нідерландах

Українська тенісистка Леся Цуренко на трав'яному турнірі в Гертоенбосе переграла Крістіну Плішкову з Чехії.

Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин.

У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка обіграла чинну чемпіонку Олександру Крунич.

Гертоґенбос, Нідерланди

Призовий фонд $250,000

Кваліфікація, одиничний розряд

Перше коло

Леся Цуренко - Крістіна Плішкова 6:4, 6:4

Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.

Джерело - Чемпіон.