Цуренко впевнено розібралася з Плішковою на турнірі в Нідерландах

Українська тенісистка Леся Цуренко на трав'яному турнірі в Гертоенбосе переграла Крістіну Плішкову з Чехії.
Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах 6:4, 6:4. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин.
У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка обіграла чинну чемпіонку Олександру Крунич.
Гертоґенбос, Нідерланди
Призовий фонд $250,000
Кваліфікація, одиничний розряд
Перше коло
Леся Цуренко - Крістіна Плішкова 6:4, 6:4
Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.
Джерело - Чемпіон.