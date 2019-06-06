Визначилася друга півфінальна пара Ролан Гаррос

Сьогодні відбулися заключні чвертьфінали жіночої сітки Ролан Гаррос. Вони принесли гучну сенсацію - Сімона Халеп в двох сетах програла 17-річній американці Аманді Анісімовій. У ще одній грі Ешлі Барті у двох сетах здолала Медісон Кіз.

У Сімони Халеп гра проти Аманди Анісімової не пішла з самого початку - вже в першій партії вона двічі програвала гейм на своїй подачі, і в підсумку поступилася їй з рахунком 2:6. Другий сет не сильно відрізнявся від першого - Анісімова зуміла реалізувати два брейка, і несподівано для всіх пробитися в півфінал турніру.

Ешлі Барті проти Медісон Кіз підтвердила свій статус фаворитки пари - вона впевнено тримала свою подачу, і за всю гру дозволила американці реалізувати всього один брейк. Перший сет австралійка виграла з рахунком 6:3, а другий - 7:5, в результаті чого заслужено пройшла далі.

Ешлі Барті і Аманда Анісімова складуть другу півфінальну пару, в першій же зійдуться Йоханна Конта і Маркета Вондрусова.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Чвертьфінал

6 червня

Сімона Халеп — Аманда Анісімова 2:6, 4:6

Медісон Кіз — Ешлі Барті 3:6, 5:7

Відзначимо, що раніше Людмила Кіченок вийшла в 1/4 фіналу жіночого парного розряду.

Джерело - Чемпіон.