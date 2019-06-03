Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос

Американська тенісистка Анна Татішвілі позбавлена всіх своїх призових на Roland Garros через програш Марії Саккарі з Греції (0:6; 1:6).

Про це повідомляє Tennis.

Після цієї розгромної поразки, суддя матчу заявив, що виступ американки не відповідає професійним стандартам, за що передбачається штраф.

У зв'язку з цим Татішвілі позбавили 51 520 доларів, що стало найбільшим штрафом на поточному Roland Garros.

Раніше, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Нагадаємо, Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос.

Джерело - isport.ua.