Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 741
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 842
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 774
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2625
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1097
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1666
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 3969
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4270
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5142
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5798
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:48 Хокей Сент-Луїс - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 819
00:46 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад та результати матчів фінальної серії НХЛ 2231
3 Червня 2019
23:53 Футбол Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу 398
23:34 Футбол Гусєв: Відмовити Кубані було нескладно. Я і в Динамо міг годувати сім'ю 574
23:04 Футбол Скрипник: Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб 636
22:50 Футбол Україна - Панама 4:1. Огляд матчу 696
22:31 Теніс Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос 743
22:17 Футбол Екс-форвард Динамо та Карпат перейшов у клуб Ла-Ліги 703
22:01 Футбол У Челсі знайшли заміну Саррі 555
21:58 Футбол Барселона презентувала форму на наступний сезон 436
21:44 Футбол Тріпп’є може стати гравцем Ювентуса 364
21:26 Футбол Україна - Кіпр 3:0. Огляд матчу 542
21:03 Блог Ломаченко ефектно анонсував своє повернення у ринг 1050
21:02 Футбол Збірна Еквадору переграла Уругвай в 1/8 фіналу чемпіонату світу 439
20:59 Бокс Руїс після перемоги над Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів планети 676
20:42 Футбол Молодіжна збірна України переграла Кіпр і вийшла у фінал меморіалу Лобановського 522
20:29 Теніс Українка Снігур вийшла до 1/8 фіналу юніорського Ролан Гаррос 409
20:20 Футбол Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу 842
20:16 Футбол Катар прийме матчі клубного чемпіонату світу у 2019 і 2020 роках 498
19:57 Футбол Україна - Панама 4:1. Онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 2326
19:53 Футбол Гравці Барселони проти траснферу Грізманна, Мессі повідомив про це керівництву 510
19:48 Футбол Папа Гуйє покинув розташування Карпат 566
19:28 Футбол Кадірі: Чесно, не знаю нікого з гравців Динамо 636
19:10 Футбол Салах: Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні 490
18:49 Футбол Львів продовжив контракт з головним тренером 510

Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос

Вчора 22:31 743 0
Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос

Американська тенісистка Анна Татішвілі позбавлена всіх своїх призових на Roland Garros через програш Марії Саккарі з Греції (0:6; 1:6).

Про це повідомляє Tennis.

Після цієї розгромної поразки, суддя матчу заявив, що виступ американки не відповідає професійним стандартам, за що передбачається штраф.

У зв'язку з цим Татішвілі позбавили 51 520 доларів, що стало найбільшим штрафом на поточному Roland Garros.

Раніше, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Нагадаємо, Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос.

Джерело - isport.ua.

Коментарі ()