Американську тенісистку позбавили призових за Ролан Гаррос

Американська тенісистка Анна Татішвілі позбавлена всіх своїх призових на Roland Garros через програш Марії Саккарі з Греції (0:6; 1:6).
Про це повідомляє Tennis.
Після цієї розгромної поразки, суддя матчу заявив, що виступ американки не відповідає професійним стандартам, за що передбачається штраф.
У зв'язку з цим Татішвілі позбавили 51 520 доларів, що стало найбільшим штрафом на поточному Roland Garros.
Раніше, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.
Нагадаємо, Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос.
Джерело - isport.ua.