Кіченок пробилася до чвертьфіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції в змішаному парному розряді.

У матчі 1/4 фіналу українка в дуеті з Айсам-уль-Хаком Куреші з Пакистану здолала шосту сіяну пару Латіша Чань (Тайвань) / Олівер Марах (Австрія). Таким чином, Надя встановила національний рекорд в міксті на Ролан Гаррос.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Чвертьфінал, мікст

Надія Кіченок / Айсам-уль-Хак Куреші - Латиш Чань / Олівер марах - 6:3, 6:4

Відзначимо, що раніше Людмила Кіченок вийшла в 1/4 фіналу жіночого парного розряду.

Джерело - Чемпіон.