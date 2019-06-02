Визначилась перша чвертьфіналістка Ролан Гаррос

Маркета Вондроушова (38) в четвертому колі Ролан Гаррос розгромила латвійку Анастасію Севастову (12) із рахунком 6:2, 6:0.
Матч тривав 57 хвилин. За цей час Вондроушова зробила 2 ейси, 6 брейків і допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Севастовою жодної подачі навиліт, 1 з 2-х реалізований брейк-поінтів і помилка при введенні м'яча в гру.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Четверте коло
Маркета Вондроушова – Анастасія Севастова 6:2, 6:0
Нагадаємо, Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а тепер ризикує і зовсім пропустити трав'яний сезон.
Раніше, десята ракетка світу Серена Вільямс завершила виступи на Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.