Мій профіль
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4688
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Сьогодні 10:34 1399
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Сьогодні 09:07 2003
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
Вчора 23:57 5063
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
Вчора 17:51 12261
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
Вчора 14:35 3853
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
Вчора 13:05 1560
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2107
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 00:30 15350 1
Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19
31.05.2019 18:48 2801
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:36 Футбол Схопився за голову – у мережі показали реакцію Усика на поразку Джошуа 256
16:34 Футбол Мякушко хоче покинути Карпати 173
16:09 Футбол Воробей та Щацьких зіграють на Kyiv Football Cup 263
15:46 Футбол Ліверпуль завжди здатний створити диво – Венгер 337
15:45 Блог Про фінал Ліги чемпіонів та Вернидуба в Динамо - ТаТоТаке 253
15:31 Футбол Дніпро 1 залишило п’ять гравців 412
15:16 Футбол Рейєс не заслуговує бути героєм – Каньїсарес 395
14:50 Футбол Фонсека отримав пропозицію від Роми 489
14:30 Футбол Якість гри була невисока – Моурінью про фінал Ліги Чемпіонів 588
14:10 Футбол Стали відомі причини відставки Вернидуба 826
13:53 Теніс Визначилась перша чвертьфіналістка Ролан Гаррос 1331
13:35 Бокс Перемога Руїса перекреслила плани Усика 893
13:18 Футбол Мессі – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів 512
13:00 Футбол Тренерський штаб Металіста 1925 подав у відставку 548
12:39 Футбол Челсі не збирається викупляти Ігуаїна 455
12:32 Блог Збірна України U-20 готується до матчу чемпіонату світу з Панамою 719
12:23 Легка атлетика Російську збірну можуть не допустити на Олімпіаду-2020 549
12:02 Футбол Ліверпуль заробив рекордну суму в Лізі чемпіонів 1410
11:42 Хокей Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ 376
11:19 Бокс Стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс 864
10:57 Бокс Редкач нокаутував Александера 571
10:48 Блог Неймовірні емоції гравців Ліверпуля в роздягальні після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів 606
10:44 Бокс Це історичне досягнення для Мексики – Руїс про перемогу над Джошуа 662
10:34 Блог Джошуа - Руїс: повне відео бою 1399
10:23 Блог Кубок Ліги чемпіонів їде у Ліверпуль. Церемонія нагородження 659

Визначилась перша чвертьфіналістка Ролан Гаррос

Сьогодні 13:53 1331 0
Визначилась перша чвертьфіналістка Ролан Гаррос

Маркета Вондроушова (38) в четвертому колі Ролан Гаррос розгромила латвійку Анастасію Севастову (12) із рахунком 6:2, 6:0.

Матч тривав 57 хвилин. За цей час Вондроушова зробила 2 ейси, 6 брейків і допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Севастовою жодної подачі навиліт, 1 з 2-х реалізований брейк-поінтів і помилка при введенні м'яча в гру.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Четверте коло

Маркета Вондроушова – Анастасія Севастова 6:2, 6:0

Нагадаємо, Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а тепер ризикує і зовсім пропустити трав'яний сезон.

Раніше, десята ракетка світу Серена Вільямс завершила виступи на Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.

#Ролан Гаррос, #Севастова, #Вондроушова
Коментарі ()