Серена Вільямс покинула Roland Garros

Десята ракетка світу Серена Вільямс завершила виступи на Roland Garros. Американка програла своїй співвітчизниці Софії Кенін - 2:6, 5:7.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 33 хвилини. За цей час Вільямс виконала 10 подач навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 1 гейм на прийомі. Її суперниця, яка займає 35-е місце в рейтингу, 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 4 брейк-поінти.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Третє коло

Серена Вільямс - Софія Кенін 2:6, 5:7

У третьому колі Кенін зіграє проти Ешлі Барті з Австралії.

Нагадаємо, Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а тепер ризикує і зовсім пропустити трав'яний сезон.

Джерело - Чемпіон.