Серена Вільямс покинула Roland Garros

Десята ракетка світу Серена Вільямс завершила виступи на Roland Garros. Американка програла своїй співвітчизниці Софії Кенін - 2:6, 5:7.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 33 хвилини. За цей час Вільямс виконала 10 подач навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 1 гейм на прийомі. Її суперниця, яка займає 35-е місце в рейтингу, 1 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 4 брейк-поінти.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Третє коло
Серена Вільямс - Софія Кенін 2:6, 5:7
У третьому колі Кенін зіграє проти Ешлі Барті з Австралії.
Нагадаємо, Світоліна не змогла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а тепер ризикує і зовсім пропустити трав'яний сезон.
Джерело - Чемпіон.