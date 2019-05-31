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Світоліна і Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros. Розклад матчів українців на 31 травня

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Світоліна і Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros. Розклад матчів українців на 31 травня

Сьогодні, 31 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть Еліна Світоліна, Денис Молчанов, Надія Кіченок і Леся Цуренко.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє поєдинок третього раунду проти Гарбінє Мугуруси з Іспанії. Поєдинок відбудеться третім запуском на корті імені Філіпа Шатріє після догравання Кліжан - Пуй. Орієнтовний час початку 14:30 за Києвом.

У чоловічому парному розряді матч другого кола зіграє Денис Молчанов. Українець в дуеті з Ігором Зелена (Словаччина) зустрінеться з сербським тандемом Душан Лайович / Янко Тіпсаревич. Поєдинок відбудеться першим запуском на корті №6. Час початку матчу - 12:00 за Києвом.

Надія Кіченок у дуеті з Абігейл Спірс з США зіграє матч другого раунду. Поєдинок проти іспанського дуету Марія-Хосе Мартінес-Санчес / Сара Соррібес-Тормо відбудеться третім запуском на корті №13. Орієнтовний час початку матчу - 15:00 за Києвом.

Ну і звісно, Леся Цуренко дограє матч другого кола проти Олександри Крунич з рахунку 6:6 в третьому сеті (грають до переваги в два гейми - прим.). Догравання відбудеться другим запуском на корті №12, час початку матчу - не раніше 13:00 за Києвом.

Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.

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