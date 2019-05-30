Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос

Сьогодні, 30-го червня, друга ракетка України Леся Цуренко зіграє поєдинок другого кола одиночного розряду проти Олександри Крунич з Сербії.
Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті №12 після матчу ATP Штруфф - Албот.
Орієнтовний час початку - 17:00 за Києвом.
Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби.
У наступному раунді Еліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси.
Джерело - Чемпіон.