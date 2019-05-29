Козлова розповіла, чому знялася з Ролан Гаррос

Українка Катерина Козлова через стан здоров'я не зуміла вийти на матч проти Еліни Світоліної на Ролан Гаррос.

Про це розповіла сама Катерина БТУ.

"Після матчу першого кола на наступний день у мене сильно погіршився кашель, я почала просто дуже сильно кашляти. Вчора вранці я почала відчувати біль в ребрі і вона погіршувалася з кожною годиною. Я спробувала потренуватися, але мені ще гірше стало. Потім фізіотерапевт вже нічого не міг зробити. Вчора ми пішли на УЗД до лікаря, і на даний момент обстеження показує у мене "stress fracture", мініатюрну, менше міліметра, тріщину в ребрі через кашель. Тому що через кашель м'язи тягнуть ребро і я відчуваю дуже сильні болі. Я, звичайно, ще буду це перевіряти.

Але я не стала зніматися вчора, думала, що може сьогодні буду менше кашляти. Але мені стало ще гірше, ще болючіше, я вночі майже не спала, бо кожен рух практично мені боляче робити, кашель теж погіршився. Спочатку мені потрібно вилікувати кашель, щоб м'язи менше смикали ребро. Я пробувала вчора знеболити, але знеболюючі не допомогли мені особливо. Я зустрілася вранці ще раз з фізіотерапевтом і знялася з ранку. Мені було навіть боляче йти, трохи прес напружується і відразу тягне, це дуже боляче.

Напередодні Ролан Гаррос я так розумію, що у мене був швидше за все і вірус, і бактерія разом. Я пила антибіотики і мені стало легше, температура пішла, я приїхала сюди і з четверга тренувалася по годині в день. Я не відчувала себе краще, але на корті могла трохи рухатися. До матчу першого кола я не була готова на 100%, але я вийшла в більш-менш змозі грати, кашель не був настільки сильним. На наступний день у мене все опустилося судячи з усього в бронхи.

З пари в Парижі я ще не знялася, тому що у мене не було часу, але буду зніматися. Зараз буду думати, куди краще поїхати, що спочатку робити. Напевно, спочатку треба кашель полегшити, будемо розмовляти з лікарем і вирішувати. На трав'яний сезон у мене в планах були турніри в Ноттінгемі, Бірмінгемі, Істборні. Я ще заявлена в Ноттінгемі, але це малоймовірно, що я там буду грати, я буду зніматися, сподіваюся Бірмінгем зможу зіграти, будемо ще дивитися по самопочуттю", - розповіла українка.

Нагадаємо, що Козлова впоралася з Бернардою Перо в першому колі турніру.

Джерело - БТ.