Ястремська: Зараз важко сказати, що сталося

Третя ракетка України Даяна Ястремська не розраховувала що виграє турнір в Страсбурзі.

Про це сказала сама тенісистка після поразки в першому раунді Ролан Гаррос від іспанки Карли Суарес-Наварро.

"Напевно, мені трохи не вистачило емоцій. Тому що перед цим у мене був важкий турнір в Страсбурзі, але це досвід. Я ж не знала, що виграю турнір в Страсбурзі і потім поїду в Париж, що у мене буде один день, щоб відновитися .

Зараз важко сказати, що сталося. Десь мені не вистачило трохи концентрації, десь трохи відволіклася, десь може наперед подумала ...

У першому сеті я повністю контролювала гру, я робила, що хотіла на корті, це було видно і я це відчувала. У другому сеті трохи на прийомі я стала не те що б сумніватися, але мені було некомфортно", - зазначила Ястремська.