Стаховський прогнозовано поступився Сімону на Roland Garros

Перша ракетка України й 111-й номер світового рейтингу Сергій Стаховський програв у першому колі Ролан Гаросу 33-й ракетці світу французу Жилю Сімон.

Це була п'ята поразка Сергія в п'яти матчах проти француза.

Нагадаємо, Стаховський стартував на турнірі в кваліфікації, дійшов до фіналу, де програв Олексію Ватутіну з Росії, після чого став одним із щасливчиків, які потрапили до основної сітки в статусі лакі-лузера.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд

Перше коло

Жиль Сімон - Сергій Стаховський 6:3, 6:3, 6:4

Джерело - Чемпіон.