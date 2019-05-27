Стаховський прогнозовано поступився Сімону на Roland Garros

Перша ракетка України й 111-й номер світового рейтингу Сергій Стаховський програв у першому колі Ролан Гаросу 33-й ракетці світу французу Жилю Сімон.
Це була п'ята поразка Сергія в п'яти матчах проти француза.
Нагадаємо, Стаховський стартував на турнірі в кваліфікації, дійшов до фіналу, де програв Олексію Ватутіну з Росії, після чого став одним із щасливчиків, які потрапили до основної сітки в статусі лакі-лузера.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд
Перше коло
Жиль Сімон - Сергій Стаховський 6:3, 6:3, 6:4
Джерело - Чемпіон.