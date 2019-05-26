У першому колі Відкритої першості Франції з тенісу (Roland Garros) Катерина Козлова зіграє проти американки Бернарди Пери.
Гра відбудеься 26 травня.
Поєдинок заплановано третім запуском на корті №6 після матчу ATP Жізірі - Отте.
Орієнтовний час початку - 16:00 за Києвом.
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Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.
Плеєр з відеотрансляцією буде додано ближче до початку матчу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти Вінус Вільямс.
Джерело - Чемпіон.