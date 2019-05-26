Українка посперечається за вихід у друге коло Roland Garros

У першому колі Відкритої першості Франції з тенісу (Roland Garros) Катерина Козлова зіграє проти американки Бернарди Пери.

Гра відбудеься 26 травня.

Поєдинок заплановано третім запуском на корті №6 після матчу ATP Жізірі - Отте.

Орієнтовний час початку - 16:00 за Києвом.

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Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з відеотрансляцією буде додано ближче до початку матчу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти Вінус Вільямс.

Джерело - Чемпіон.