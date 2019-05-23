Ястремська пробилася в парний півфінал турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська в рамках парного змагання Internationaux de Strasbourg у французькому Страсбурзі пробилася у півфінал.

У матчі 1/4 фіналу Ястремська в парі з Галиною Воскобоєвою з Казахстану обіграла японку Мію Като і австралійку Сторм Сандерс в двох сетах.

Internationaux de Strasbourg - International

грунт, парний розряд

Призовий фонд $250,000

1/4 фіналу

23 травня

Даяна Ястремська (Україна) / Галина Воскобоєва (Казахстан) – Мія Като (Японія) / Сторм Сандерс (Австралія) – 6:3, 6:4.

Нагадаємо, Ястремська вийшла у півфіналі і в одиночному розряді.

Джерело - Чемпіон.