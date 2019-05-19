Сьогодні, 19 травня, на ґрунтовому Мастерсі в Римі відбудеться фінал у чоловіків.

Поєдинок Новак Джокович - Рафаель Надаль почнеться о 17:00 за Києвом.

Восьмиразовий чемпіон турніру в Римі Надаль змагатиметься проти чотириразового переможця італійського Мастерса Джоковича в п'ятому спільному фіналі Відкритого чемпіонату Італії. Іспанець лідирує з рахунком 3:2.

Загальний рахунок протистоянь Джоковича і Надаля 28-25 на користь серба, на грунті Рафа впевнено веде 16-7.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Італія

19 травня

ATP Masters 1000

Призовий фонд – 5 791 280 євро

ґрунт, фінал

Новак Джокович - Рафаель Надаль

Нагадаємо, Новак Джокович у фіналі Australian Open переміг Рафаеля Надаля.

Раніше, Джокович назвав своє головне досягнення в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.