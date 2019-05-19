Сьогодні, 19 травня, на ґрунтовому Мастерсі в Римі відбудеться фінал у чоловіків.
Поєдинок Новак Джокович - Рафаель Надаль почнеться о 17:00 за Києвом.
Восьмиразовий чемпіон турніру в Римі Надаль змагатиметься проти чотириразового переможця італійського Мастерса Джоковича в п'ятому спільному фіналі Відкритого чемпіонату Італії. Іспанець лідирує з рахунком 3:2.
Загальний рахунок протистоянь Джоковича і Надаля 28-25 на користь серба, на грунті Рафа впевнено веде 16-7.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Італія
19 травня
ATP Masters 1000
Призовий фонд – 5 791 280 євро
ґрунт, фінал
Новак Джокович - Рафаель Надаль
Нагадаємо, Новак Джокович у фіналі Australian Open переміг Рафаеля Надаля.
Раніше, Джокович назвав своє головне досягнення в кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.