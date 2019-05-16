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Сапронов: Мама Лопатецької женеться за грошима, жертвуючи здоров'ям дочки

Сьогодні 15:33 457 0
Сапронов: Мама Лопатецької женеться за грошима, жертвуючи здоров'ям дочки

Тенісний меценат Юрій Сапронов розкритикував маму 16-річної тенісистки Дар'ї Лопатецької, якій потрібна була операція після розриву меніска.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Операцію оплатила Еліна Світоліна. Тихо, без пафосу, як і робляться благородні справи. Спасибі Еліні за людяність.

Тепер жорстко, але правду - поки мама Даші, Анна Філоненко, буде займатися організацією тренувальних і змагальних процесів, змушуючи дочку грати по 3-4 тижні поспіль у турнірах - нічого не буде. Заслужений тренер України, директор Унікорт Валерій Бурко, тренери Ігор Прудкін і Денис Лелеко зобов'язані знайти в собі сили повністю усунути маму Даші від тенісу, яка женеться за швидкими грошима, жертвуючи здоров'ям дочки.

Інакше, ми втратимо Дашу. Мотивація 3-4 турніри поспіль з осені минулого року зрозуміла - увійти до 1 травня в топ-200, що дає право грати кваліфікацію дорослих Ролан Гаррос, Вімблдону і US Open. Але навіщо? У 16?

Мамина гонитва закінчилася завершенням цього сезону для Даші в травні, я не знаю випадків відновлення після такої операції швидше 6 місяців", - написав Сапронов.

Нагадаємо, Лопатецька — оновила особистий рекорд.

Джерело - Фейсбук Юрія Сапронова.

#Сапронов, #Лопатецька, #травма, #мама Лопатецької
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