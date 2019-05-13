Кіченок і Остапенко поступилися в першому раунді на турнірі в Римі

Українка та латвійка Людмила Кіченок та Олена Остапенко у першому раунді Internazionali BNL d’Italia в Римі поступилися німецько-голландській парі Анна-Лєна Гренефельд/Демі Схюрс.
Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години. За два сети обидві пари оформили по чотири брейка. На вирішальному тай-брейку Кіченок і Остапенко взяли 4 розіграші на подачі суперниць, а восьмі сіяні виконали 5 міні-брейків.
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У другому раунді дует Гренефельд/Схюрс зустрінуться з Надією Кіченок та Ебігейл Спірс.
Internazionali BNL d'Italia - Premier 5
Рим, Італія
13 травня
Призовий фонд $ 3,452,53
Ґрунт
Парний Розряд
Людмила Кіченок/Олена Остапенко- Анна-Лена Гренефельд/Демі Схюрс 1:2 (6-4, 4-6, 7-10)
Нагадаємо, сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем.
Джерело - Чемпіон.