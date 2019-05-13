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Кіченок і Остапенко поступилися в першому раунді на турнірі в Римі

Сьогодні 19:08 360 0
Кіченок і Остапенко поступилися в першому раунді на турнірі в Римі

Українка та латвійка Людмила Кіченок та Олена Остапенко у першому раунді Internazionali BNL d’Italia в Римі поступилися німецько-голландській парі Анна-Лєна Гренефельд/Демі Схюрс.

Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години. За два сети обидві пари оформили по чотири брейка. На вирішальному тай-брейку Кіченок і Остапенко взяли 4 розіграші на подачі суперниць, а восьмі сіяні виконали 5 міні-брейків.

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У другому раунді дует Гренефельд/Схюрс зустрінуться з Надією Кіченок та Ебігейл Спірс.

Internazionali BNL d'Italia - Premier 5

Рим, Італія

13 травня

Призовий фонд $ 3,452,53

Ґрунт

Парний Розряд

Людмила Кіченок/Олена Остапенко- Анна-Лена Гренефельд/Демі Схюрс 1:2 (6-4, 4-6, 7-10)

Нагадаємо, сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #Остапенко, #Internazionali BNL d'Italia
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