Владислав Манафов успішно стартував на Челленджері у парному розряді.
Українець у парі зі спортсменом з Казахстану Тимуром Хабібуліним посіяні під другим номером. У першому раунді тенісисти обіграли дует з Узбекистану Санжар Файзієв/Хумаюн Султанов: 7:5, 6:3. Суперники провели на корті 1 годину і 11 хвилин.
Манафов і Хабібулін оформили три брейка і програли один гейм на своїй подачі.
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Шимкент, Казахстан
Ґрунт, парний розряд
Призовий фонд - $ 54,160
Владислав Манафов/Тимур Хабібулін — Санжар Файзієв/Хумаюн Султанов 7:5, 6:3
Нагадаємо, Цуренко пробилася в 1/8 фіналу парного турніру в Мадриді.
Джерело - Чемпіон.