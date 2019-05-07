Українець побореться за потрапляння у півфінал

Владислав Манафов успішно стартував на Челленджері у парному розряді.

Українець у парі зі спортсменом з Казахстану Тимуром Хабібуліним посіяні під другим номером. У першому раунді тенісисти обіграли дует з Узбекистану Санжар Файзієв/Хумаюн Султанов: 7:5, 6:3. Суперники провели на корті 1 годину і 11 хвилин.

Манафов і Хабібулін оформили три брейка і програли один гейм на своїй подачі.

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Шимкент, Казахстан

Ґрунт, парний розряд

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Владислав Манафов/Тимур Хабібулін — Санжар Файзієв/Хумаюн Султанов 7:5, 6:3

Нагадаємо, Цуренко пробилася в 1/8 фіналу парного турніру в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.