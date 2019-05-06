Український тенісист Ілля Марченко провів другий поєдинок в поточному сезоні.
Українець витратив менше півтори години для того, щоб перемогти 18-річного Достанбека Ташбулатова з Казахстану. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3.
У другому колі в Шимкенті Ілля Марченко зустрінеться з шостим сіяним Володимиром Ігнатіком з Білорусі. Для суперників це буде перший очний матч.
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Shymkent Chalenger - ATP Challenger Tour
Шимкент, Казахстан
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 54,160
Перше коло
Ілля Марченко — Достанбек Ташбулатов 6:2, 6:3
Нагадаємо, Козлова перемогла представницю Китаю на турнірі в Мадриді.
Джерело - Чемпіон.