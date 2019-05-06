Українець провів свій другий поєдинок у поточному сезоні.

Український тенісист Ілля Марченко провів другий поєдинок в поточному сезоні.

Українець витратив менше півтори години для того, щоб перемогти 18-річного Достанбека Ташбулатова з Казахстану. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3.

У другому колі в Шимкенті Ілля Марченко зустрінеться з шостим сіяним Володимиром Ігнатіком з Білорусі. Для суперників це буде перший очний матч.

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Shymkent Chalenger - ATP Challenger Tour

Шимкент, Казахстан

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,160

Перше коло

Ілля Марченко — Достанбек Ташбулатов 6:2, 6:3

Нагадаємо, Козлова перемогла представницю Китаю на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.