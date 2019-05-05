Цуренко - Кербер: онлайн-трансляція

Сьогодні, п'ятого травня, друга ракетка України Леся Цуренко стартує на грунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.
Леся свій стартовий матч проведе з четвертою ракеткою турніру Анджелік Кербер.
Українка програла у всіх трьох зустрічах з німкенею: в Брісбені 2015 року і на Australian Open та Кубку Федерації 2017 року.
З попередніх чотирьох виступів у основній сітці Mutua Madrid Open Цуренко не виграла жодного матчу.
Гра розпочнеться приблизно о 16:30 по Києву.
Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.
Джерело - Чемпіон.