Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція

Сьогодні, п'ятого травня, третя ракетка України Даяна Ястремська стартує на грунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.

Ястремська дебютує на турнірі в Мадриді і в першому матчі зіграє проти п'ятої сіяної чешки Кароліни Плішкової.

Раніше дівчата не зустрічалися.

У другому колі переможниця матчу зіграє з Катериною Козлової або Чжан Шуай.

Гра розпочнеться не раніше ніж о 15:00.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.

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Джерело - Чемпіон.