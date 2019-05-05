Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція

Сьогодні, п'ятого травня, третя ракетка України Даяна Ястремська стартує на грунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.
Ястремська дебютує на турнірі в Мадриді і в першому матчі зіграє проти п'ятої сіяної чешки Кароліни Плішкової.
Раніше дівчата не зустрічалися.
У другому колі переможниця матчу зіграє з Катериною Козлової або Чжан Шуай.
Гра розпочнеться не раніше ніж о 15:00.
Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку матчу.
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Джерело - Чемпіон.